Švýcaři zakazují fotky vybraných póz při gymnastice, mohly by být příliš citlivé

Dnešní svět je plný regulací v zájmu ochrany nejrůznějších skupin lidí. Některé jsou na místě, nad některými zůstává rozum stát. O menší rozruch se nám v této oblasti postarala STV (Švýcarská gymnastická federace), která vydala zákaz publikace fotografií gymnastů a gymnastek v problematických pózách. Těmi jsou např. snímky s roztaženýma nohama, kdy jde vidět do rozkroku. Může se to týkat i dalších póz, tam jde především o úhel pohledu. I proto už federace zasáhla i do pozice stanovišť pro fotografy, aby možnost pořizování takových snímků omezila.



Naomi Kempter z STV se nechala slyšet, že takový ban byl nutný a měl přijít už mnohem dříve. STV nevylučuje, že při akčním focení fotograf takový citlivý snímek může vyfotit, čemuž se plně nedá zabránit, nicméně zákaz se pak týká publikace takového snímku. Jak se bude řešit video, kde se problematická póza může snáze na okamžik objevit, to je otázkou. Sousední Německo se rovněž nechalo slyšet, že podobný zákaz také zvažuje. A co vy? Souhlasíte s ním?