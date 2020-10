Tamron Cashback: až 4000 Kč zpět za nákup objektivu pro Sony FE

Blíží se Vánoce a s tím roste i počet prodejních akcí, které si pro nás připravily nejrůznější společnosti. Jednou z nich je i zastoupení společnostipro ČR i SR. V období od 12. října do 14. prosince 2020 poběží akce typu, kdy při zakoupení vybraných objektivůpro bajonet vybraných prodejců můžete dostat zpět až 4000 Kč (u většiny produktů je to mnohem méně). Nákup musíte zaregistrovat do 1. ledna 2021 a částka by pak měla být připsána do 14. února.