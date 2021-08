Tamron oznámil vývoj 28-75mm F2.8 G2 a 35-150mm F2.0-2.8

Společnost Tamron oznámila, že by letos měla přijít se dvěma novými objektivy. Jedním z nich bude 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063) s 2,7× zoomem. Půjde o druhou generaci tohoto objektivu pro bajonet Sony FE a při zachování kompaktních rozměrů chce změnit optickou konstrukci, která má být vhodnější pro moderní fotoaparáty s velmi vysokým rozlišením. Dostane se na lineární zaostřovací motorek VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) a minimální zaostřovací vzdálenost klesne na 18 cm. Maximální zvětšení má činit 0,37×.



Druhou novinkou bude objektiv 35-150mm F2-2.8 Di III VXD. Ten bude mít větší 4,3× optický zoom, ale začínat má na méně širokoúhlých 35 mm. Naopak potěší, že zde bude dosaženo lepší světelnosti F2,0. Oba dva objektivy nabídnou široké možnosti konfigurace zaostřovacích ovladačů. Tlačítko Focus Set např. umožní zaregistrovat si dvě roviny zaostření A a B a přepínat se mezi nimi (příp. mít takovou pozici jen jednu a tu si vynutit na vyžádání). Tlačítko také umožní přeměnit funkci zaostřovacího kroužku na clonový a jiné vlastnosti nabízené případně tělem fotoaparátu.

U kroužku lze také nastavit směr otáčení (kterým směrem se bude zaostřovat do dálky, zda po nebo proti směru hodinových ručiček). To vše umožňuje software Tamron Lens Utility. A aby toho nebylo málo, umožní i aktualizaci firmwaru. Oba objektivy by se měly objevit ještě letos.

