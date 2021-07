Tamron oznamuje vývoj ultrazoomu 18-300mm pro APS-C CSC

APS-C CSC fotoaparáty od Sony a Fujifilmu budou moci v budoucnu využívat nového ultrazoomového objektivu od společnosti Tamron. Ta totiž oznámila vývoj nového modelu 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061). Nabídne tak cca 16,6× optický zoom v přepočteném rozsahu od 27 do 450 mm.



Pro zaostřování zde bude použit lineární motorek VXD a zajímavostí bude schopnost ostřit už od 15 cm na nejširší ohniskové vzdálenosti. To má zajistit nadprůměrné zvětšení 1:2, počítat ale budete muset s širokým úhlem záběru. Tamron slibuje nejlepší optickou kvalitu ve své třídě a nadprůměrnou optickou stabilizaci obrazu. Objektiv by měl být současně relativně kompaktní a odolný vůči vlhkosti. Fluorový povrch přední čočky má zajistit lepší odpuzování nečistot a chybět nemá ani zámek zoomu. Z dalších parametrů víme to, že má využívat 67mm filtry. Pokud jde o uvedení, to má proběhnout někdy na podzim.

