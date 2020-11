Tamron si patentoval nové objektivy 85mm, 125mm F1.8 i 140mm

Na Internetu se objevilo několik patentů společnosti Tamron, které by nám mohly napovědět, co by se mohlo chystat. Jedním z nich je objektiv 85mm F2.8, který sice nepřesvědčí rekordní světelností, ale zase může být zajímavý kompaktními rozměry. Jeho délka má činit jen 76 mm. Při ohniskové vzdálenosti 82,45 mm nabídne úhel záběru 29,31° a světelnost F2,884. Dále tu máme rovnou tři 125mm objektivy s různými světelnostmi. Nejméně světelný je 125mm F3.5. Tento objektiv má reálnou ohniskovou vzdálenost 128,08 mm, úhel záběru 18,95° a světelnost F3,605. Jeho délka činí 108,87 mm.



O něco světelnější je 125mm F2.8. Ten má 124,91 mm a úhel záběru 19,53°. Světelnost činí 2,884 a na délku má 116,3 mm. Nejsvětelnější variantou je 125mm F1.8. V tomto případě tu máme ohniskovou vzdálenost 125,92 mm a úhel záběru 19,29°. Světelnost má výbornou hodnotu F1,854, ale počítat je nutné s většími rozměry a délkou 144,84 mm. Jako poslední je tu 135mm F2.8 nebo možná 140mm F2.8. Hodnoty jsou mnohdy dost zaokrouhlené a tento objektiv má ohniskovou vzdálenost 143,42 mm. Jeho světelnost činí F2,884, úhel záběru je 16,96°. Délka se pak zastavila na 136,85 mm.

Ceny souvisejících / podobných produktů: