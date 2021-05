Tamron si patentoval objektiv 16-70mm F4

Na Internetu se objevil další zajímavý patent. Tentokrát jde o zoomovací objektiv od Tamronu, přičemž má jít o model 16-70mm F4 (nejspíš). Reálné ohniskové vzdálenosti jsou totiž 16,49 až 67,88 mm, takže objektiv nemá 4,38× zoom, jak by mohlo napovídat pravděpodobné pozdější obchodní označení, ale 4,12× zoom. To by naopak přesně odpovídalo, pokud by byl označen jako 17-70 mm, což je také možné.



Objektivy s tímto rozsahem jsou obvykle určené pro APS-C (např. Sony Zeiss ), ale v tomto případě má jít o model pro full frame. Jeho úhel záběru je tak 107,76° až 32,21°. Pokud jde o světelnost, tak skutečná se v průběhu zoomování pohybuje okolo F4,11 až F4,14. Patent hovoří i o možnosti využití optické stabilizace obrazu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: