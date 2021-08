Teenager koupil Leicu M4 se 3 objektivy za 15 USD, reálná hodnota je 500× vyšší

Bleší trhy a jiné výprodeje mohou občas přinést na světlo světa věci, jejichž cena je výrazně vyšší, než si prodávající myslí. A někdy to platí i pro kupujícího. To sice nebyl případ rumunského profesora, který koupil šifrovací stroj Enigma s cenou 45 tisíc EUR za pouhých 100 EUR jako údajný psací stroj, platí to ale pro 16letého Tylera z Detroitu. Toho zajímají kola BMX, snowboarding i tenis, nicméně rozhodl se dát šanci i fotografii, a tak se na bleším trhu pořádaném místním kostelem rozhodl koupit si starý fotoaparát.