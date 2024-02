Telefon Energizer Hard Case P28K přinese obří 28000mAh baterku

I když novinka společnosti Energizer asi nebude zrovna nejlepším fotomobilem na trhu, mohla by potěšit ty, kteří chtějí telefon používat hodně dlouho bez nabíjení (a třeba i k tomu focení). Jde totiž o 28000mAh powerbanku kombinovanou s telefonem. Jmenuje se Hard Case P28K a jde o outdoorový telefon, který je 27,8 mm tlustý, váží šílených 570 gramů, nicméně se za to odmění schopností volat 122 hodin (tedy přes 5 dní) a ve standby režimu má vydržet 2252 hodin. To je skoro 94 dní, tedy 3 měsíce. Chlubí se také nadprůměrnou odolností IP69, vydrží tedy ve vodě delší dobu, než je obvyklé.

Akumulátor je možné nabíjet 33W nabíjením, které patří mezi ta středně rychlá a celé nabití má dle společnosti Avenir Telecom, která na něm s Energizerem spolupracovala, se má nabít za 1,5 hodiny. To ale nedává moc smysl. Pokud jde o Li-Ion akumulátor (a předpokládejme s nějakou typickou chemií), pak by měl mít 3,6 nebo 3,7V napětí a 101-104 Wh. To by byl jednak problém na letištích, jednak by to s 33W nabíjením muselo trvat alespoň 3 hodiny a ne polovinu. Co za akumulátor zde vlastně je a s jakou kapacitou, není jasné.



Procesorem je tu MediaTek MT6789 (Helio G99), najdeme tu 8 GB RAM a 256 GB úložiště (rozšiřitelné o 1TB microSD kartu). Vzadu je trojice fotoaparátů, a to 64MPx, 20MPx a 2MPx moduly. 6,78" displej má Full HD rozlišení (2460×1080 pixelů). Do prodeje půjde až v říjnu za cenu 249,99 EUR (6300 Kč) a má být vybaven operačním systémem Android 14. Dostat se má téměř do všech zemí světa, výjimkou ale bude např. USA. Počítejte s chybějící podporou 5G, maximem bude LTE.