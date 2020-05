Tokina uvedla cine objektiv 25-75mm T2.9 pro 5 bajonetů

Stále oblíbenější kategorie cine objektivů pro natáčení videa dostává nový přírůstek v podobě objektivu Tokina 25-75mm T2.9. Ten podporuje Super35 formát, tedy obrazový 36mm kruh (nezvládne tedy full frame se 43mm kruhem). K dispozici bude hned pro 5 různých bajonetů PL, Canon EF, Micro Four Thirds, Sony E a Nikon F. Reálné ohniskové vzdálenosti činí 25 až 75 mm, objektiv tedy nabídne 3× optický zoom. Kompatibilní je s telekonvertorem Tokina Cinema 1.6x Expander, který prodlouží ohniskové vzdálenosti na 40 až 120 mm. Jeho reálná světelnost se vyznačuje hodnotou T2,9 (s expanderem T4,2), maximální hodnota 9lamelové irisové clony činí T22.



Objektiv se skládá z 18 optických členů v 15 skupinách. Zaostřit je možno jen manuálně, a to minimálně od 74 cm. Maximální zvětšení pak dosahuje hodnoty 1:7,89 (tj. 0,127×). Novinka podporuje 86mm filtry a má v průměru 95 mm v přední části a 97,6 mm v nejširším místě. Délka se liší podle zvoleného bajonetu od 173,4 (Nikon F) do 199,1 mm (Sony E). Do prodeje má jít až na jaře roku 2021 za cenu $5799.

Ceny souvisejících / podobných produktů: