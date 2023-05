TTartisan představuje objektiv 100mm f/2.8 Tilt-Shift 2x Macro

V nabídce objektivů společnosti TTartisan se nově objevuje model 100mm f/2.8 Tilt-Shift 2x Macro. Jde o manuální objektiv, který kombinuje funkci tilt-shift a vysoce nadprůměrné zvětšení. Novinka je totiž schopna zaostřovat ze vzdálenosti 25 cm a dosáhnout 2× zvětšení. Pokud jde o tilf-shift funkci, tak náklon podporuje v rozsahu +/-8°, posun pak +/-6 mm (celý mechanismus je navíc otočný o 90°). Objektiv má 100mm reálnou ohniskovou vzdálenost a úhel záběru 24°, podporuje totiž i full frame fotoaparáty. Světelnost má hodnotu F2,8, zaclonit lze pak max. na F22, slouží k tomu 12lamelová irisová clona.

V optické konstrukci je 14 členů uspořádaných do 10 skupin, mezi nimi je i 6 HR členů. Rozměry novinky činí 72 mm v průměru, 149 mm na délku a váží 836 až 854 gramů dle verze. Závit pro filtry má 67 mm. Cena byla stanovena na 389 USD, po přepočtu by to vycházelo na necelých 9000 Kč, v reálu se ale dá očekávat spíše ke 13 tisícům Kč včetně DPH. V prodeji bude pro Sony E/FE, Fujifilm X, Nikon Z a Canon RF.