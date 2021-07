TTartisan uvedl objektiv 7.5mm f/2 Fish-Eye pro CSC

Společnost TTartisan uvádí na trh nový objektiv 7.5mm f/2 Fish-Eye. Novinka je určena pro CSC fotoaparáty maximálně s APS-C senzorem. Při ohniskové vzdálenosti 7,5 mm dává úhel záběru 180° na APS-C senzorech a 150° na Micro Four Thirds (na full frame půjde o cirkulární rybí oko, které lze vylepšit adaptérem). Jeho světelnost je velmi dobrá s hodnotou F2, clonit lze 7lamelovou irisovou clonou maximálně na F11. Optická konstrukce má 11 členů v 8 skupinách. 2 členy jsou LD, další tři pak z HR skla.



Zaostřování je manuální z minimální vzdálenosti 12,5 cm. Objektiv má 54 mm v průměru a 58 mm na délku (může se lišit dle bajonetu). Filtry lze používat jen ty zadní. Hmotnost se pak pohybuje od 343 do 370 gramů, opět to závisí na bajonetu. Vyrábět se bude pro Sony E, Canon EF-M i RF, Fujifilm X, Nikon Z, L-Mount a Micro Four Thirds. Ve všech případech je cena 150 USD.



