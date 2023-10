Turisté se v Rio de Janeiru při focení porvali nad srázem, málem sletěli dolů

Pedra do Telegrafo je proslulým místem u Rio de Janeira s krásným výhledem na krajinu a jedním populárním kamenem. S trochou šikovnosti a dobré kompozice totiž malý kamenný převis může na fotce vypadat jako kámen nad nekonečnou propastí. Není divu, že je vyhledávaným místem pro různé "adrenalinové" fotky, které ale nejsou až tak nebezpečné, jak se to na výsledných snímcích zdá.

Pod převisem je totiž stále pevná zem. To ale neznamená, že by to bylo současně bez jakéhokoli nebezpečí. Zem tu sice je, jde ale o poměrně příkrý sráz, takže člověk by měl být přesto opravdu hodně opatrný. To ale zrovna neblýskalo hlavami dvou mladíků, kteří se zde porvali, což se pochopitelně dostalo na sociální sítě.

Skupinka mladých lidí tu fotila svého kamaráda, který visel na převisu, přičemž do foceného záběru neopatrně vešel další mladík, který mu fotku patrně zkazil. To ten focený nepřešel jen tak a druhého fyzicky napadl. Oba se pak začali prát, načež během chvíle klouzali ze srázu dolů a skončili o několik metrů níže. Naštěstí v boji pak už dále nepokračovali a nespadli ze srázu dál. Zajímavá je na případu především značná agrese mladíka kvůli fotografii.