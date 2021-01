Velký prodejce fototechniky v Japonsku: Canon EOS R5 je nejprodávanější

Někteří prodejci zveřejňují zajímavé prodejní statistiky a my se tak nyní můžeme podívat na japonského prodejce MapCamera, který zveřejnil čísla za prosinec. Zvítězil Canon EOS R5, který poskočil ze 13. na 1. místo, a to díky tomu, že byl po 6 měsících od uvedení konečně naskladněn ve větším množství. Jak ale říká prodejce, stále to nestačí a stále je zde mnoho zákazníků, kteří svůj objednaný EOS R5 nedostali. Druhé místo získal Nikon Z7 II, a to i přesto, že se na trh dostal až 11. prosince. Z první příčky spadl na třetí Fujifilm X-S10, ale jeho popularita zdaleka neklesá, počty prodejů jsou poměrně stabilní a spíše rostou. Mnoho uživatelů si X-S10 odnáší domů po diskuzích s prodejcem bez předchozí objednávky.

Čtvrtou a pátou příčku si bere Sony s fotoaparáty A7S III a A7C, jejichž dodávky jsou stabilní. 6. místo má Nikon Z6 II, přičemž je následován Canonem EOS R6, nicméně stejně jako u EOS R5, i zde jsou problémy s pokrytím poptávky. S dostatečným počtem kusů by byl patrně o něco výše. Na 8. místě je Fujifilm X-T4 a 9. příčku bere Sony A7 III, který už kroutí třetí rok existence. Na 10. místě je Panasonic Lumix S5, který je jedním z dalších fotoaparátů, které se neposunuly nahoru kvůli nedostatku kusů (v listopadu byl na 6. pozici).

