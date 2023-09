Vesnička v USA zakázala vjezd autům kvůli náletům bezohledných influencerů

Krásná krajina může být i problémem. Své by o tom mohla vyprávět malebná vesnička Pomfret ve Vermontu v USA. Každým rokem na podzim tu vznikají krásné scenérie s barevnými stromy, které si tu chodí fotit mnoho nejrůznějších fotografů. Nejde o nic nového, podle místních tu už desítky let přijede za svítání nějakých 6-8 aut, vyfotí snímky a nikoho neobtěžují. Sociální sítě ale toto v posledních letech dost změnily. Asi před pěti lety se toto město stálo velmi populárním na nejrůznějších sociálních sítích a každým rokem se nálety "tiktokerů", jak místní těmto lidem přezdívají, zesilují.



To by nebyl až takový problém, kdyby s nimi nebyly potíže. Mike Doten, který bydlí na Sleepy Hollow Farm, už mnohokrát pomáhal těmto lidem vysvobodit jejich auta z příkopů, do nichž neopatrnou jízdou zahučeli. Autobusy s turisty ignorují značky o zákazu vjezdů na soukromý pozemek, o střelbě na hříšníky naštěstí nepadlo slovo. Objevuje se zde čím dál větší množství dronů a lidé také po sobě nechávají spoustu odpadků. Zajímavou událostí bylo i to, když zde jedna tiktokerka postavila převlékací stan, aby měla místo na převlékání do jiných oblečení a mohla si nechat vyfotit spoustu různých kombinací. Místním tak došla trpělivost a od 23. září do 15. října je sem zakázán vjezd všem vozům kromě těch místních. Vjezd do městečka bude v období těchto tří týdnů kontrolovat policie.