Viltrox představil širokoúhlý objektiv AF 16mm f/1.8

Pro nadšence do širokoúhlé fotografie má společnost Viltrox v nabídce nový objektiv. Je jím AF 16mm f/1.8 určený pro bajonet Sony E/FE. Výrobce sice neuvádí úhel záběru, ale na full frame tělech by mělo jít o zhruba 107°. Při použití na APS-C bezzrcadlovkách by se měl dostat po přepočtu na 24 mm a cca 84°. Objektiv má 15 optických členů ve 12 skupinách, 3 jsou asférické, 4 z ED skla. Povrchové vrstvy mají nano-úpravu.



Světelnost má velmi dobrou hodnotu F1,8, takže i při hodně širokoúhlém záběru bude možné trochu mazat pozadí. Clonový kroužek může mít aretovaný nebo hladký chod dle nastavení. Zajímavostí je ale i to, že objektiv disponuje autofokusem s krokovým zaostřovacím motorkem STM. Zvláštním prvkem je pak LCD na těle objektivu, které může zobrazovat různé informace. Cena je 549 USD, což je cca 12.300 Kč po přepočtu, reálnou cenu v obchodech bych ale vidět asi někde okolo 18-20 tisíc.