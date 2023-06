Vivo X90s patrně přijde s 3 fotoaparáty včetně 2× telemodulu

Společnost Vivo má na trhu fotomobil X90 Pro, který by měl brzy dočkat levnějšího bráčku, X90s. Zvěsti zatím nejsou příliš konkrétní, nicméně se hovoří o tom, že by primární kamerka měla mít 50 MPx. Zda zde zůstane velký 1,0" čip s 50 MPx z modelu Pro, nebo bude nahrazen něčím menším, to bohužel nevíme. Ultra širokoúhlá kamerka by měla zůstat na rozlišení 12 MPx a potěší i to, že třetím modulem je tu teleobjektiv, který zvyšuje univerzálnost telefonu. V jeho případě by se ale mělo rozlišení snížit z 50 MPx na 12 MPx. Zůstane pak 2× zoom vůči hlavní kamerce (otázkou ale je, o kolik je jeho senzor menší, jinak by stejnou úlohu mohl zastat prostý výřez z hlavního čipu). Objektivy nesou značku Zeiss.



O budoucím telefonu patrně víme ještě to, že by měl mít 6,78" displej AMOLED s rozlišením 2800×1280 pixelů. Procesorem má být MediaTek Dimensity 9200+ a do prodeje má jít ve třech různých paměťových konfiguracích 8+128GB, 12+256GB a 12+512GB. Zejména ta poslední pak nabídne dostatečně velké úložiště pro ukládání spousty obrazového materiálu. Úložiště má být typu UFS 4.0. K dispozici má být v bílé, červené, černé a zelené barvě.