Voigtländer představil 3 objektivy pro Sony s F1.2: 35mm, 40mm a 50mm

Na trhu se brzy objeví trojice nových objektivů Nokton od společnosti Voigtländer. Jak už napovídá název řady, budou mít vynikající světelnost, která v tomto případě činí F1,2. Objektivy patří do řady SE - Still Edition, jsou tedy optimalizovány na focení statických fotografií. V praxi to znamená, že nemají možnost nastavení plynulého chodu clony, mají také zmenšené rozměry a potěšit má i o něco nižší cena. Všechny jsou určeny pro full frame CSC fotoaparáty Sony, tedy bajonet FE.



Jako první tu máme Nokton 35mm f/1.2 SE. Při 35mm reálné ohniskové vzdálenosti má úhel záběru 61,9°. Celkem má 9 optických členů v 7 skupinách. Jeho irisová clona se vyznačuje 12 lamelami a umožňuje clonit od F1,2 do F22. Objektiv pak měří 66,5 mm v průměru a 59,9 mm na délku, váží 387 gramů a může používat 58mm filtry. Zaostřit je možné od 30 cm, největší zvětšení dosahuje 1:5,8 (tj. 0,17×). Potěší elektronické kontakty, díky kterým předává informace do EXIFu a umožňuje i funkci mechanické stabilizace obrazu v tělech Sony (tuto funkci mají i ostatní modely). Cena objektivu byla stanovena na 115 tisíc japonských jenů (v přímém přepočtu cca 27 tisíc Kč) a dostupný bude od května.

Dále tu máme Nokton 40mm f/1.2 SE. Ten už díky 40mm reálné ohniskové vzdálenosti dává úhel záběru 55°. Konstrukce je složená z 8 členů v 6 skupinách. I zde má světelnost hodnotu F1,2 a maximální hodnota 10lamelové irisové clony je F22. Zaostřit je možné od 35 cm, zvětšení pak dosáhne hodnoty 1:6,2 (tj. 0,16×). V průměru má totožných 66,5 mm a se svými 51,9 mm je dokonce kratší. Objektiv pak váží 340 gramů a stejně jako 35mm verze, i zde jsou podporovány filtry s 58mm průměrem. Cena byla stanovena na 100 tisíc jenů (cca 23.000 Kč), dostupný bude od června.

Nakonec je tu Nokton 50mm f/1.2 SE. Při 50mm ohniskové vzdálenosti nabídne úhel záběru 47,5°. Najdeme tu 12lamelovou irisovou clonu s rozsahem F1,2 až F12. Minimální zaostřovací vzdálenost vzrostla na 45 cm, zvětšení kleslo na 1:7,0 (tj. 0,14×). I zde je průměr objektivu 66,5 mm, délka pak činí 58,5 mm a hmotnost 383 gramů. Stejně jako u ostatních, i zde je závit pro 58mm filtry. Objektiv půjde na trh v červnu za cenu 115 tisíc jenů (cca 27.000 Kč). Výše uvedené ceny jsou jen prostým přepočtem, v praxi budou kvůli dalším poplatkům a DPH vyšší.

