Výroba fotoaparátů se kvůli koronaviru nejspíš přesune z Číny zpět do Japonska

Čína se už roky používá jako země s levnější pracovní silou, kde vyrábí své produkty nebo komponenty spousta značek. Výhodnost už nicméně není taková jako v minulosti a koronavirová pandemie ukázala v plné síle zranitelnost soustředění produkce do jedné země. Mnoho odvětví se setkalo nejen s problémem, že se kvůli omezení pohybu a nejistoty práce snížily prodeje, ale také s tím, že zavírání továren významně ovlivnilo dostupnost komponent pro výsledné produkty i jejich produkci samotnou. Japonsko tak nyní dostalo odvahu bojovat proti vyrábění svých produktů nebo komponent pro ně v Číně a chce vrátit výrobu zpět do Japonska, příp. ji přesunout někam jinam. To se týká i digitálních fotoaparátů.

Japonsko totiž vyhradilo 220 miliard jenů (cca 50 mld. Kč) pro pomoc firmám v přesunu výroby z Číny do Japonska a dalších v přepočtu cca 5,5 mld. Kč na přesun z Číny někam jinam. Některé společnosti a mezi nimi i ty vyrábějící fotoaparáty už začaly přesouvat část své výroby nebo nákup komponent do jiných zemí. Takový krok ohlásil např. Fujifilm, který zvýšil podíl mimočínských dodavatelů součástek. Jak bude situace pokračovat dál, zda se sníží počet produktů s označením "Made in China" a zda bude jednorázová injekce zajímavější než dlouhodobá změna dodavatelů s rizikem vyšších nákladů, to ukáže až budoucnost.



