World Press Photo couvá, snímky upravené generativní AI nepovolí, ale zakáže

World Press Photo chtěla jít s dobou a povolit snímky vygenerované s pomocí generativní AI v kategorii Open Format. Strhla se tak obrovská negativní odezva, že organizátoři soutěže vycouvali, podvolili se fotografům, a možnost uploadovat snímky vytvořené pomocí těchto systémů zakázali. To se bude týkat nejen kompletně vytvořených snímků pomocí AI (to ani nikdy nemělo být povoleno), ale také snímků, které byly doplněny a menší části pomocí AI, tedy např. funkci Generative Fill (a to povoleno být mělo).

Generativní AI je dnes velkým tématem a došlo to dokonce tak daleko, že tradiční fotografická soutěžchtěla jít s dobou a povolit snímky vygenerované s pomocív kategorii Open Format. Strhla se tak obrovská negativní odezva, že organizátoři soutěže vycouvali, podvolili se fotografům, a možnost uploadovat snímky vytvořené pomocí těchto systémů zakázali. To se bude týkat nejen kompletně vytvořených snímků pomocí AI (to ani nikdy nemělo být povoleno), ale také snímků, které byly doplněny a menší části pomocí AI, tedy např. funkci Generative Fill (a to povoleno být mělo).

WPP nyní tvrdí, že to souhlasí s jejich dlouhodobými hodnotami, kterými jsou především přesnost a věrohodnost. V původním znění článku nicméně odkazovala na modifikace fotografií sahající až do 19. století, přičemž připouští, že mnozí vítězové předchozích ročníků své snímky upravili různými grafickými elementy nebo textem. Podle WPP tak není logický důvod, proč v jedné z kategorií zakázat AI jako možnost úpravy snímků. Pochopitelně, jak již bylo řečeno výše, kompletně vygenerované snímky umělou inteligencí neměly být povoleny vůbec, šlo jen o generativní úpravy již existujících snímků pomocí AI. To se ale tedy nakonec změnilo a generativní AI je stále zakázána, a to i v kategorii Open Format. A co vy, povolili byste v této kategorii generativní úpravy pomocí AI?