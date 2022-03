Xiaomi 12 Pro přichází s 1/1,28" snímačem a 50 MPx

Zálusk na titul nejlepšího fotomobilu si asi dělá nová řada telefonů Xiaomi 12, zejména tedy vrcholný model 12 Pro. Ten má totiž snímač Sony IMX707, který je typu 1/1,28". Velká úhlopříčka se ale nevyplýtvala na zbytečně vysoké rozlišení, to činí docela rozumných 50 MPx pro skládání 1,22µm pixelů na ekvivalent 2,44µm pixelů (tolik mají např. 20MPx 1" čipy). Objektiv má optickou stabilizaci a světelnost F1,9. Dále je tu ultra širokoúhlá 50MPx kamerka (115° úhel záběru a F2,2) a 50MPx modul s teleobjektivem (48 mm po přepočtu, údajně světelnost F1,9). Data je možné ukládat do JPEGu, HEIFu nebo RAWu.Video zvládne v 8K při 24 fps, 4K a nižší pak do 60 fps, slow-motion video je pak podporováno až do 1920 fps.



Xiaomi 12 je na tom podstatně jinak. Hlavním modulem je 1/1,56" čip IMX766 s 50MPx rozlišením, který známe např. z nedávné Klasickéje na tom podstatně jinak. Hlavním modulem je 1/1,56" čip IMX766 s 50MPx rozlišením, který známe např. z nedávné recenze realme 9 Pro+ . Už ten se vyznamenal vynikajícími výkony, takže IMX707 ve 12 Pro bude patrně ještě lepší. V případě IMX766 tu máme 1,0µm pixely (2,0µm po sloučení), OIS a světelnost F1,88. Ultra-širokoúhlá kamera má 13 MPx, 123° úhel záběru a světelnost F2,4. Dále je tu 5MPx telemakro kamerka s ostřením od 3 do 7 cm a světelností F2,4. Schopnosti videa jsou stejné jako u 12 Pro. Oba telefony mají 32MPx selfie kameru s F2,45 a možností natáčet Full HD video při 60 fps.

Telefony mají výkonný procesor Snapdragon 8 Gen1 (1× X2 3,0GHz, 3× A710 2,5GHz a 4× A510 1,8GHz) vyráběný 4nm technologií. K dispozici budou kapacity 8+256GB nebo 12+256GB, přičemž budou využity paměti LPDDR5 pro RAM a rozhraní UFS3.1 pro úložiště.



Značný rozdíl bude ve velikostech telefonů. Xiaomi 12 Pro dostává 6,73" displej LTPO AMOLED s rozlišením 3200×1440 pixelů (20:9, 522ppi, 10bit, DCI-P3, 1000/1500 nitů, HDR10+, Dolby Vision, 1-120 Hz, dotyk 480Hz), což se projevuje v rozměrech 163,6×74,6×8,16 mm a hmotnosti 205 gramů. Xiaomi 12 je kompaktnější s 6,28" displejem AMOLED, jehož rozlišení je 2400×1080 pixelů (20:9, 419ppi, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, 120Hz, dotyk 480Hz). V obou případech je tu ochranné sklo Gorilla Glass Victus . Tento model je díky menšímu displeji kompaktnější, měří 152,7×69,9×8,16 mm a váží 180 gramů, k dispozici bude i v konfiguraci 8+128GB.

Větší model nabídne 4600mAh akumulátor s podporou 120W nabíjení HyperCharge (50 W bezdrátově, 10 W reverzně). Menší verze se spokojí s kapacitou 4500mAh a 67W nabíjením (zůstává 50W bezdrátové a 10W reverzní). Chlazení telefonu obstarává technologie LiquidCool. Oba telefony podporují 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. O zvuk se postaral Harman Kardon a splňuje Dolby Atmos. Operačním systémem je MIUI 13 postavený na Androidu 12.



