Xiaomi 13 Ultra: Leica, 1,0" čip a variabilní clona, 8K na všech kamerách

Králem fotomobilů by se mohl stát nový Xiaomi 13 Ultra. Tento telefon vznikl ve spolupráci se společností Leica a jeho parametry jsou opravdu excelentní. Objektiv je označen jako Leica Vario-Summicron 12-120mm 1:1.8-3.0 ASPH, nicméně ve skutečnosti jde o soustavu čtyř fotomodulů se čtyřmi objektivy. Všechny čtyři podporují natáčení 8K videa ve 24 fps. Máme tu barevné režimy Leicy (Authentic Look, Vibrant Look), speciální Enhanced Master efekty (35mm Documentary, 50mm Swirly bokeh, 75mm Portrait, 90mm Soft focus) a filtry Leicy. Najdeme zde podporu pro 4K60p video v Dolby Vision, nechybí ani Director Mode, 10bitové video v Log formátu s podporou importu LUT, snímky lze pořizovat do 14bitových RAWů.



Pokud jde o hlavní modul, ten využívá 50MPx snímač Sony IMX989 typu 1,0". Má tedy velké 1,6μm pixely, které po slučování dají ekvivalent 3,2 μm a sníží rozlišení na 12,5 MPx. Objektiv s 8 optickými členy má 23mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost a zajímavostí je to, že nezvykle má u telefonů dvoupolohovou clonu. Můžete využít plnou světelnost F1,9 nebo přiclonit na F4. Podle všeho by nemělo jít o ND filtr, ale o menší otvor, který by měl zvýšit hloubku ostrosti. To se může hodit k prodloužení expozičního času a zmírnění příliš ostrého obrazu u videa, kterým jsou telefony typické. Máme zde i stabilizaci HyperOIS.

Ostatní tři moduly mají shodně 1/2,51" snímač Sony IMX858 s 50MPx rozlišením. Nejde tedy zdaleka o tak velký snímač jako v prvním případě, ale zejména u teleobjektivů jde o nadprůměr (tam se obvykle používají menší 1/3" až cca 1/3,5" čipy). Ultra-širokoúhlá kamerka má 122° úhel záběru, 12mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost, světelnost F1,8, autofokus a jako jediná nemá optickou stabilizaci. První teleobjektiv má přepočtených 75 mm, světelnost F1,8 a OIS. Druhý teleobjektiv dává přepočtených 120 mm, jeho světelnost se zhoršuje na F3,0 a také je tu OIS. Přední kamerka má 32MPx rozlišení s 0,7μm pixely (1,4μm po sloučení do 8 MPx), světelnost F2,0.



Xiaomi 13 Ultra má 6,73" displej AMOLED s rozlišením 3200×1440 pixelů (522 ppi), nabídne 120Hz frekvenci s AdaptiveSync Pro, pro dotyk je to 240 Hz. Dosahuje jasu 1300 nitů, lokálně pak dokonce 2600 nitů. Podporuje 68 mld. barev, HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. Obsahuje také čtečku pro zjišťování srdečního tepu. Rozměry telefonu jsou 163,18×74,64×9,06 cm, váží 227 gramů, splňuje vodotěsnost IP68 a chráněn je sklem Gorilla Glass Victus.

Procesorem je tu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 vyráběný 4nm procesem, máme zde 5G modem Snapdragon X70. Operační paměť je typu LPDDR5X, úložiště pak UFS 4.0. Vyrábět se bude v konfiguracích 12GB+256GB, 16GB+512GB a 16GB+1TB. Baterie má kapacitu 5000 mAh, podporuje 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení, umí i reverzní. O zvuk se pak starají dva reproduktory podporující Dolby Atmos.