Xiaomi ukázalo smartphone s výsuvným objektivem

Smartphony mají dnes několik snímacích čipů a objektivů s mnohdy velmi dobrými světelnostmi. To ale společnosti Xiaomi nestačí a přichází s řešením výsuvného objektivu v podobném stylu, jako to známe na kompaktních fotoaparátech. Takové řešení by sice nebylo ani zdaleka tak robustní jako pevně zabudované objektivy v nynějších telefonech, mohlo by to mít ale přeci jen nějaké výhody.



Hovoří se o tom, že by zde mohl být nějaký systém účinnější stabilizace. Další výhodou by mohla být lepší světelnost a schopnost pobrat až o 300 % více světla než u normálního řešení. Připomeňme, že takové výsuvné objektivy u smartphonu sice nevidíme poprvé (koketoval s tím např. Samsung), ale nikdy se to nesetkalo s příliš velkým úspěchem. A ani zde nevíme, zda zůstane jen u prototypů, nebo se zda opravdu něčeho takového dočkáme i v praxi.

