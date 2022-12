Yongnuo chystá objektiv 12-35mm F2.8-4 pro MFT

V nabídce objektivů společnosti Yongnuo by se měl objevit nový zoomovací objektiv 12-35mm F2.8-4.0 MFT. Prozatím víme to, že má být určen pro Micro Four Thirds systém a nabídnout tak přepočtené ohniskové vzdálenosti 24 až 70 mm při dobré světelnosti F2,8 až F4,0. Zoomování i zaostřování má být vnitřní.



Pokud jde o ostření, původně se hovořilo o 25 cm, nyní se zmiňuje 13 cm v rozsahu 12-31 mm a 50 cm od 32 do 35 cm. Výrobce hovoří, že zoomovací objektivy vyžadují mnohem větší přesnost výroby a povrchové vrstvy tu nabývají na důležitosti. Pokud jde o optické korekce, na těch se podílí i profily s korekcemi v těle fotoaparátů.