YouTube: Shorts mají 5 bilionů zhlédnutí, uvažuje se nad NFT

Na blogu sítě YouTube zveřejnila Susan Wojcicki (CEO YouTube) několik zajímavých statistik za rok 2021 i výhled na to, co se chystá pro rok letošní, tedy 2022. Soustředila se především na YouTube Shorts, čímž síť reagovala na obrovský úspěch TikToku. Krátká vertikální videa vzala Internet útokem a YouTube se toho zhostil také dobře. Za 1,5 roku existence této funkce byla Shorts zhlédnuta 5bilionkrát. Pokud počítám dobře, dělá to v průměru 633 zhlédnutí na jednoho obyvatele Země.



Shorts Fund, který má v letech 2021 a 2022 rozdělit 100 mil. USD, může být vyplácen i těm, kteří nejsou součástí YouTube Partner Program (YPP), a z oceněných tvůrců bylo loni 40 % takových. YouTube Music a Premium má nyní přes 50 milionů předplatitelů (včetně uživatelů ve zkušebním období).

Dále jsme se dozvěděli, že počet kanálů, které si na platformě vydělají více než 10 tisíc USD ročně, se zvýšil o 40 %. Zatímco původně byly jediným zdrojem příjmů na YouTube reklamy, nyní jde už o 10 různých způsobů. Vedle reklam je to předplatné YouTube Premium, Shorts Fund, členství, Super Chat, Super Thanks (Díky), Super Stickers, merchandise produkty, prodej vstupenek a YouTube BrandConnect.

YouTube navíc přemýšlí, jak do platformy zabudovat podporu NFT, které by opět mohly více propojit tvůrce a jejich fanoušky. Více se plánuje zavést do platformy i nakupování, a to dokonce i do Shorts, aby si lidé mohli rovnou nakoupit produkty, o kterých se mluví ve videu. Zde by se měla prohloubit i integrace s Youtube BrandConnect, tedy programu, který má pomoci propojovat značky s youtubery a jejich obsahem.



Ceny souvisejících / podobných produktů: