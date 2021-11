Za sexuálně explicitní snímky před památkami se v Rusku chodí i do vězení

Ruská policie v poslední době vyšetřuje stále více případů nevhodných fotografií před slavnými památkami. Stále více lidí totiž umisťuje na internet lechtivé snímky před místy, jako je Kreml, před chrámem Vasila Blaženého, věčným ohněm v Moskvě nebo katedrálou svatého Izáka v Petrohradě. Jen za minulý týden se objevily minimálně čtyři případy, které vyústily v nějakou formu postihu (nebo o něm bylo rozhodnuto).



Jeden ze snímků měl dokonce naznačovat orální sex před chrámem Vasila Blaženého. Nejprve byl pár zatčen na 10 dní a byla mu udělena pokuta 5000 rublů (cca 1500 Kč), blogger Bobiev ze snímku měl být deportován zpět do Tádžikistánu. Později přišlo obvinění z urážky náboženských hodnot a odsouzení k 10 měsícům vězení. Další modelka z OnlyFans si za snímek svého pozadí před Kremlem odsedí 14 dní. Zdaleka to nejsou jediné případy, přičemž často se lidé snaží omlouvat fotografie tím, že snímky neměly být zveřejněny na sociálních sítích. V posledním týdnu došlo také k omluvě jedné modelky, která před věčným ohněm líbala jinou ženu. Stalo se to však už před 3 lety.



