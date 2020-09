Žádost o ruku na Brooklyn Bridge: fotograf byl sražen cyklistou

Každý chce mít kvalitní fotografie ze svatby, někteří by i rádi fotografie ze žádosti o ruku. To byl i případ Chrise Paina, který chtěl svou přítelkyni požádat o ruku na Brooklyn Bridge. Pozval si k tomu i kamerama a fotografa, nicméně nešlo to úplně podle plánu. Most se svou hustou cyklistickou dopravou nebyl nejšťastnějším řešením. Zrovna když Chris klečel na koleni, fotograf (Joshua) chtěl změnit úhel snímání a vše se na chvíli pokazilo.

Bohužel zrovna v tom momentě jel okolo cyklista, kterému fotograf vběhl do cesty, což vyústilo v hodně nepříjemně vypadající situaci. Naštěstí se nikomu nic nestalo, nedošlo k vážnějšímu zranění cyklisty, fotografa, kameramana ani samotného páru. Dopadlo to dobře i z toho důvodu, že přítelkyně řekla "ano". Každopádně, ať už fotíte cokoli, dávejte na sebe pozor.



