Základní iPhony 15 by měly také dostat 48MPx fotoaparát

Apple dělí své iPhony na dvě řady, které se liší nejen výkonem, ale dost i fotografickými schopnostmi. V případě iPhonů 14 to znamená konkrétně to, že základní modely mají menší 12MPx hlavní snímač, zatímco 12MPx ultra-širokoúhlý modul mají obě řady podobný. Verze Pro nahrazují hlavní snímač větším 48MPx modelem a přidávají ještě teleobjektiv, za kterým je 12MPx senzor. Navíc mají nativní podporu pro RAW, ProRAW a ProRes video (nicméně focení do běžného RAWu, tedy DNG souborů, lze u standardních modelů získat aplikacemi třetích stran jako např. Lightroom Mobile). Zdá se však, že by si po fotografické stránce mohly nyní polepšit i základní modely u připravované generace telefonů iPhone 15. Základní modul by si totiž měl polepšit na rozlišení 48 MPx, tedy získat větší snímač z modelu Pro.



To by znamenalo lepší, tedy např. detailnější a méně zašuměné fotografie s větším dynamickým rozsahem. Bohužel není jisté, co vše zde bude navíc. Dá se předpokládat, že nativní podpora pro RAW, ProRAW a ProRes video zůstane vyhrazena modelům Pro, které jsou v případě iPhonů 14 prodejně úspěšnější. Malý otazník tak visí např. i nad 48MPx výstupem, který je u iPhonu 14 Pro k dispozici jen v RAWu, ale ne JPEGu. Je možné, že iPhony 15 sice budou mít větší 48MPx senzor, ale budou podporovat pouze slučovaný 12MPx výstup, tedy ve stejném rozlišení jako doposud. Jak to bude, to se ale dozvíme až za zhruba 3 měsíce, kdy by se měly tyto novinky představit.