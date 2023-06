Zeiss popírá, že by opouštěl fotografický byznys, ačkoli to tak může vypadat

Je to pár dní, co se objevila informace o tom, že společnost Zeiss opouští fotografický trh. Informace vyplynula z fóra Fred Miranda, kde měl australský distributor značky vynést zprávu o tom, že společnost přestala vyrábět své objektivy a filtry. Zeiss to záhy popřel. Podle společnosti je na Amazonu stále v prodeji mnoho jejích objektivů, které nadále nejen prodává, ale i aktivně propaguje. Zároveň ale přiznává, že koronavirová pandemie tvrdě dopadla na globální trh, z čehož už dle ní není návratu a společnosti se musí přizpůsobit. Dále říká, že své zkušenosti nyní přináší na mobilní trh, poněvadž i profesionální fotografové ve větší míře preferují smartphony pro své každodenní focení.



Na další vysvětlení toho, co tímto vlastně myslela, dodala, že situace po pandemii vedla k nižším prodejům, což ale nijak nemění její postoj k fotografickým produktům a nemění se ani portfolio. Zeiss dále říká, že tvorba obsahu nikdy nebyla větší než dnes a věří, že její produkty jsou perfektními společníky ve fotografické i video tvorbě. Toto ale stále nic neříká o tom, jaká bude budoucnost fotografické části firmy.