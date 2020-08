Zhiyun uvedl gimbal Crane 2S s vyšší nosností

Pro natáčení videa se dnes často používají gimbaly, které mají významně stabilizovat pohyb fotoaparátů a kamer. Zhiyun tak nyní představuje novou generaci gimbalu Crane 2S, která si poradí i s těžšími fotoaparáty než původní Crane 2. Nosnost se zvýšila ze 3,2 kg na 4,5 kg a vylepšený Instune Algorithm má nabídnout ještě rychlejší a plynulejší reakce.

Novinkou je lepší FlexMount System, který usnadňuje nastavení a zajištění fotoaparátu. Umožňuje také montáž přístrojů pro natáčení vertikálního videa. Dále je tu Axis Locking Mechanism 2.0 pro bezproblémové zamčení os otáčení při přepravě. Dle výrobce má být Crane 2S napájen třemi akumulátory Li-Ion 18650 (vyměnitelnými), které mají zajistit 12hodinovou výdrž. K dispozici je pak port USB-C. Pokud jde o hmotnost gimbalu, na jehož konstrukci byla využita i uhlíková vlákna, tak ta činí 1880 gramů.

Máme zde 6 hlavních režimů Pan Following, Locking, Following, Full-Range POV, Vortex a Go, nechybí však ani speciální módy pro panoramata, time-lapse, hyper-lapse a time-lapse s dlouhými expozicemi. Nechybí ani možnost digitálního i manuálního zaostřování pomocí samotného gimbalu. Najdete zde také nový 0,96" OLED displej, který umožňuje nastavování různých parametrů a pokud byste chtěli větší displej, lze instalovat bezdrátový vysílač pro připojení většího displeje. Základní verze vyjde na $599, set se třemi akumulátory navíc a TransMount mini vyjde na $649. Později se má objevit i set Pro.

Ceny souvisejících / podobných produktů: