Zhongyi uvede teleobjektiv 200mm f/4 pro full frame i středoformát

Již brzy bychom se měli dočkat nového pevného teleobjektivu Zhongyi 200mm f/4. Ten bude k dispozici pro celkem 9 bajonetů, a to Sony E/FE, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Fujifilm X, Fujifilm GF, Hasselblad XCD a L-Mount. Novinka bude mít 200mm reálnou ohniskovou vzdálenost a světelnost F4, clonit bude možné 9lamelovou irisovou clonou.



Zajímavostí je, že dle specifikací je možné zaostřit už od pouhých 48 cm, takže by měl poskytovat také velmi slušné zvětšení. Skládá se z 11 členů v 7 skupinách, 3 členy jsou z ED skla a jsou zde ještě další 4 speciální členy. Rozměry by se měly pohybovat okolo 75 mm v průměru a 186 mm na délku, hmotnost je okolo 1300 gramů dle bajonetu, závit pro filtry má 67mm průměr. Cena byla stanovena na 3980 juanů, což odpovídá cca 12,5 tisíc Kč. U nás by se tak dala čekat cena spíše někde kolem 18-20 tisíc s DPH.