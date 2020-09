Zkoumání korodujících snímačů Leicy M9 ukázalo neobvyklou konstrukci

Leica M9 byl nechvalně znám svým CCD snímačem od Kodaku. Ten totiž trpěl na korozi, která se týkala jeho ochranného skla Schott BG. V různých dobách byly tyto snímače různě vyměňovány za nové, zdarma i za poplatek, nedávno však byly veškeré výměny čipů ukončeny, protože se už nevyrábí a

Fotoaparátbyl nechvalně znám svým CCD snímačem od Kodaku. Ten totiž trpěl na korozi, která se týkala jeho ochranného skla Schott BG. V různých dobách byly tyto snímače různě vyměňovány za nové, zdarma i za poplatek, nedávno však byly veškeré výměny čipů ukončeny, protože se už nevyrábí a došly zásoby . Na serveru Maxmax se Dan Llewellyn podíval na jeden z takto postižených fotoaparátů Leica M9, vyndal ochranné sklo a podrobně ho prozkoumal.

Výsledky byly překvapivé. Skla Schott BG a UG totiž trpí na oxidaci a právě ten problém, který trápil M9. To by však nemuselo nic znamenat, kdyby se to udělalo správně. Spektrometr totiž ukázal, že zde chybí ochranná vrstva (filtr) skla, která brání této oxidaci a která se s těmito skly běžně používá. Poznal to dle netradiční propustnosti vlnových délek světla i v ultrafialovém spektru. Zatímco Leica tvrdila, že koroze je způsobena poškozením ochranných vrstev, Llewellyn tvrdí, že problém byl způsoben naopak tím, že tu žádná ochranná vrstva není. Alespoň ne ta, která měla zabránit oxidaci.

