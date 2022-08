Zločincem za video v národním parku: pozor na poplatky (nejen) v USA

Národní parky po celém světě hází fotografům a kameramanům stále více klacků pod nohy. Mnohé z nich vyžadují povolení a poplatky za možnost komerčního natáčení, což je ale v zásadě i logické. Limituje se tím počet lidí, kteří by sem přišli se stativy, velkými týmy, a parky mají přehled o tom, co se v nich vlastně děje. Pro velká studia, natáčení filmů a dokumentů, to není nic, co by nás asi mělo překvapovat. Horší je to s tím, co toto ale v důsledku znamená pro mnohem menší tvůrce. Situace, které by na první pohled asi nikdo nepokládal za problematické, mohou vyústit klidně i ve trest odnětí svobody. Tento problém vyšel na povrch nedávno v USA.



Pod komerční natáčení spadá nejen profesionální produkce, ale pod tuto definici se vejde jakákoli produkce, jejímž výstupem je video, které je nějakým způsobem zpeněžováno. O povolení tak musí žádat i jednotlivec, který chce dát takové video např. na fotobanku. Ten sice nijak zvlášť nepřekáží a neovlivňuje chod parku, ale přece jen je cílem komerční prodej, takže zde to asi také moc nepřekvapí. Pozor si ale musí dávat např. i vloggeři, youtubeři a podobní. Jakmile je jejich video monetizováno, už spadá do kolonky komerčního natáčení, a měli by si nejprve se správou národních parků NPS (National Park Service) vyjednat povolení a zaplatit příslušný poplatek. Jinak se totiž vystavují riziku postihu a toto opomenutí z nich může udělat zločince (a poslat je dokonce i za mříže).

Že je to problém pro mnohem větší počet lidí, než by se dalo intuitivně očekávat, ukázal případ Gordona Price. Ten v roce 2018 natočil nízkorozpočtový snímek Crawford Road o silnici ve Virginii, v jejímž okolí se před mnoha lety stalo mnoho nevysvětlených vražd. Problémem bylo, že Price si nesehnal povolení na natáčení v parku. Když pak měl jeho snímek projekci v restauraci v Newport News ve Virginii, NPS ho kontaktovalo a problém byl na světě. Další projekce filmu byly zrušeny a NPS naštěstí případ nechalo tak, nehnalo ho nikam dál.



Kdo ale nechtěl případ nechat u ledu, byl Price a jeho právníci. Podal žalobu, že něco takového odporuje 1. dodatku ústavy. V lednu 2021 mu sice okresní soud dal částečně za pravdu, nicméně v srpnu 2021 toto rozhodnutí zvrátil soud v D.C. Podle něj se nutnost platit poplatky má vztahovat na všechny, kdo z natáčení v těchto prostorách profitují, a je jedno, zda je o velkou profesionální produkci, malé týmy natáčející dokumenty, nebo jednotlivci, kteří natočí video na telefon a pak ho monetizují na sociálních sítích. A jak to vidíte vy? Měla by být nějaká hranice, kdy by ještě komerční natáčení nevyžadovalo povolení, nebo by se to mělo vztahovat na všechny případy? Nezapomínejme, že podobné poplatky jsou nutné nejen v USA.