Zonerama přináší podporu 10bitových HDR, HEIC a AVIF

Brněnský Zoner ohlásil vylepšení své webové galerie Zonerama. Ta se snaží být moderní a vylepšuje tak podporu nově používaných formátů. Nově tu tak máme podporu formátu AVIF, a to včetně 10bitové barevné hloubky s HDR. Mnoho dnešních monitorů už 10bitové barvy podporuje. Otázkou akorát je, zda to tak umí i grafická karta, je to povoleno v OS, a zda HDR podporuje použitá verze webového prohlížeče.

Zonerama podporuje i import 12bitových a 14bitových RAWů, které si sama vyvolá. Navíc je umožněno i jejich sdílení. Moderní fotoaparáty a telefony v poslední době přichází také s formátem HEIC (HEIF), což se týká např. iPhonů, ale také fotoaparátů Sony nebo Canon. I tento formát je podporován, a to včetně 10bitové barevné hloubky. Zonerama Free podporuje AVIF a HEIC, Zonerama Premium pak přidává i podporu RAWu, která je v bezplatné verzi nedostupná. Bohužel jsme se stále nedočkali podpory formátu WEBP, který se po JPEGu stává jedním z nejpoužívanějších formátů na internetu.