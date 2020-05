Zpěvačka Jennifer Hudson zažalována, na Instagram dala kradenou fotku

Soudní pře s celebritami, které dávají na své sociální sítě fotografie, na něž nemají právo, zdaleka nekončí. Před pár týdny to byla Jennifer Lopez, nyní je to zpěvačka a herečka Jennifer Hudson. Její podobiznu vyfotil fotograf Fernando Ramales v budově federálního soudu na Manhattanu koncem roku 2019. 21. prosince fotografii koupil zpravodajský server a 31. prosince se tatáž fotografie objevila na Instagramu zpěvačky.



Ta ale fotografii nekoupila a dokonce zde byl odstraněn vodoznak fotografa, takže nebyl jasný ani zdroj fotografie (to by nicméně stejně nepomohlo). Fotograf se tak brání a žene zpěvačku a její mediální zástupce k soudu. Pokud by to vyhráli, dostali by 175 tisíc USD plus soudní výlohy. Ještě včera byl snímek dostupný na Instagramu, ale dnes už zmizel.

