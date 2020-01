83× ultrazoom Nikon Coolpix P950 dostal RAW a 4K video

Coolpix P950. V zásadě tak jde o P900 s vylepšením v oblasti videa, s podporou RAWu, má i lepší hledáček a vylepšené bezdrátové technologie. Nikon Coolpix P900 kroutí už pátý rok své existence a bylo na čase jej posunout trochu dál. Ne každý totiž chce obrovský a drahý Coolpix P1000 se 125× zoomem, i když by jistě mnozí uvítali např. 4K video nebo podporu RAWu. A právě tato vylepšení přináší nový. V zásadě tak jde o P900 s vylepšením v oblasti videa, s podporou RAWu, má i lepší hledáček a vylepšené bezdrátové technologie.

Coolpix P950 tak má nadále 1/2,3" CMOS BSI snímač s rozlišením 16,79 MPx, z čehož se efektivně používá 16,0 MPx. Data umí ukládat nejen do JPEGu, ale nově i do již zmíněného RAWu. Novinkou je možnost natáčení UHD 4K videa s rozlišením 3840×2160 pixelů maximálně při 30p. Ve Full HD (1920×1080 pixelů) zvládne i 60p a ve VGA rozlišení (640×480 pixelů) umí slow-motion video se 120 fps. Najdeme zde i time-lapse video.



Objektiv Nikkor zůstává ze svého předchůdce, takže tu máme 83× optický zoom ve velmi bohatém rozsahu 24 až 2000 mm (4× digitální zoom dosáhne na přepočtených 8000 mm). Skládá se ze 16 členů ve 12 skupinách, přičemž tu najdeme 5 ED členů a dokonce i jeden Super ED. Světelnost objektivu zůstává na hodnotách F2,8-6,5. Minimální zaostřovací vzdálenost je 50 cm na minimálním zoomu a 500 cm na maximálním, u makro režimu se první hodnota zkracuje na 1 cm. Zaostřování je tradičně na bázi detekce kontrastu a mělo by být rychlejší než u předchůdce. Přibyly speciální režimy Moon a Bird Watching pro focení Měsíce a ptáků. Optická stabilizace nyní nabídne velmi slušný 5,5EV účinek.



Coolpix P950 potěší i ty, kteří chtějí nastavovat expozici, takže tu máme nejen automatiku, ale i prioritu clony, času a manuál. Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 30 sekund, je zde ale spousta omezení. Běžné automatické režimy mají 1/2000 sekundy až 1 sekundu, P a A oproti nim končí na 2 sekundách, delší časy do 30 sekund jsou k dispozici jen při ISO 100. S a M už umí i 1/4000 sekundy, delší expozice pak u nich závisí na použité hodnotě 6lamelové irisové clony,... Prostě, není to jednoduché a zdaleka jsem nevypsal všechny závislosti, to jen tak pro představu. Bulb a time jsou také k dispozici a končí na 60 sekundách.

U videa je pak rozsah 1/8000 až 1/25 sekundy (nebo 1/30) podle zvolené normy PAL nebo NTSC. Zajímavostí je zde přítomnost sáněk pro externí blesk. Zapracovalo se i na bezdrátové konektivitě, která nabídne více funkcí. Máme tu Bluetooth 4.1 a Wi-Fi 802.11 b/g. Napájení zajišťuje Li-Ion akumulátor EN-EL20a, který má vydržet na pořízení 290 snímků na jedno nabití.



Nikon zapracoval na elektronickém hledáčku, jehož rozlišení se zvýšilo z 921 tisíc na 2,36 milionu bodů (1024×768 RGB pixelů), také úhlopříčka šla nahoru z 0,2" na 0,39". Hlavní displej má velkou 3,2" úhlopříčku, rozlišení 921 tisíc bodů (640×480 RGB pixelů) a je polohovatelný. Coolpix P950 podporuje SD až SDXC karty. Fotoaparát má microUSB port, HDMI typu D, dokonce i 3,5mm jack pro externí mikrofon a konektor pro dálkové ovládání. Rozměry fotoaparátu činí 140,2×109,6×149,8 mm a váží 1005 gramů. Fotoaparát se tak už docela pronese. Coolpix P950 půjde do prodeje 6. února za cenu 22.990 Kč s DPH.



