Adobe uvádí vektorový editor Illustrator pro iPad

Společnostvyvíjí aplikace nejen pro Windows a macOS, ale má je také pro mobilní zařízení. Soustředí se především na tablety iPad společnosti Apple. Prozatím to byli především fotografové, kteří mohou už několik let využívat mobilní verzi Lightroomu (ta je k dispozici i pro Apple iOS a telefony iPhone např. s možností záznamu do RAWu a HDR RAWu). Nedávno se dostalo i na Photoshop for iPad , ten se ale nesetkal s moc vřelým přijetím.

Důvodem bylo zejména to, že aplikace vyšla ve značně nedodělané verzi a chyběla zde spousta věcí z desktopové verze. To se ale postupně zlepšuje. Podobně tomu bude i s novým vektorovým editorem Illustrator for iPad. Jde o třetí aplikaci Adobe cílenou na tablety Apple iPad a i zde budou nejprve k dispozici hlavní základní funkce. Přesto tu najdete i pár užitečných "fičurek" např. pro chytré mazání a zjednodušování linií, jsou zde tři funkce pro opakování vzoru (Radial, Grid, Mirror), jednoduchá tvorba polygonů a kombinace různých tvarů, nechybí ani přes 18 tisíc písem z knihovny Adobe Fonts. S písmem si lze hodně hrát, přizpůsobovat ho objektům i vlastním nápadům, což se může týkat i samotných barev a gradientů.

Samozřejmostí je i synchronizace dat mezi mobilním a desktopovým Illustratorem. Podporovány jsou pochopitelně standardní formáty jako PNG, PSD nebo vektorové AI, SVG a PDF. Aplikace je součástí Creative Cloud a mohou ji využít ti, kteří mají přístup k desktopové aplikaci.

