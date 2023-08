Akční kamera DJI Osmo Action 4 dostává větší 1/1,3" senzor: 4K120p a 10bit video

DJI Osmo Action 4, který opět zvyšuje kvalitu videa. Už loňský model měl relativně velký 1/1,7" snímač, letos se ale dostáváme dokonce na 1/1,3" CMOS. V poměru stran 4:3 zvládne 4K video (3840×2880 pixelů) max. při 60 fps, nicméně při poměru stran 16:9 (3840×2160 pixelů) se už můžete těšit na snímkovací frekvenci 120 fps. Full HD je pak dostupné až do 240 fps. Obraz je stabilizován elektronickými systémy RockSteady 3.0+, HorizonBalancing a HorizonSteady. Max. datový tok činí 130 Mbps. Pokud jde o fotografie, ty mohou mít max. 10MPx rozlišení a podporován je JPEG i RAW.

Loni představená akční kamera DJI Osmo Action 3 už získala svého nástupce. Nový model, který opět zvyšuje kvalitu videa. Už loňský model měl relativně velký 1/1,7" snímač, letos se ale dostáváme dokonce na 1/1,3" CMOS. V poměru stran 4:3 zvládne 4K video (3840×2880 pixelů) max. při 60 fps, nicméně při poměru stran 16:9 (3840×2160 pixelů) se už můžete těšit na snímkovací frekvenci 120 fps. Full HD je pak dostupné až do 240 fps. Obraz je stabilizován elektronickými systémy RockSteady 3.0+, HorizonBalancing a HorizonSteady. Max. datový tok činí 130 Mbps. Pokud jde o fotografie, ty mohou mít max. 10MPx rozlišení a podporován je JPEG i RAW.

Objektiv nabídne max. 155° úhel záběru, v takovém případě je ale nutné vypnout stabilizaci a tento režim je dostupný jen max. při 60 fps. Objektiv má světelnost F2,8 a zaostřuje od 40 cm do nekonečna. Fotografie mohou mít expoziční čas 1/8000 až 30 sekund, u videa je to 1/8000 do převrácené hodnoty snímkovací frekvence.

Kamerka má malé rozměry 70,5×44,2×32,8 mm a váží 145 gramů. Bez vodotěsného pouzdra vydrží ponor do hloubky 18 metrů, s ním do 60 metrů. Máme tu 3 mikrofony a 2 displeje. Ten přední má 1,4" úhlopříčku a rozlišení 320×320 pixelů, zadní pak 2,25" a 360×640 pixelů. Osmo Action 4 si rozumí s microSD kartami do kapacity 512 GB včetně.



Akumulátor LiPo 1S má napětí 3,85V a kapacitu 1770 mAh, což dává celkem 6,8 Wh. To by mělo dostačit na 160 hodin záznamu ve Full HD 24p se zapnutou stabilizací RockSteady, vypnutou Wi-Fi (802.11ac) i displejem. Bezdrátové rozhraní vedle Wi-Fi doplňuje i Bluetooth 5.0LE. Základní verze vyjde na 399 USD (Action 3 nyní za 329 USD), verze Adventure Combo (viz snímek) pak vyjde na 499 USD.