Apple iPhone 15 dostává 48MPx snímač s 24MPx výstupem

před několika dny představil nejen nové iPhony 15 Pro , ale také základní verze. Zatímco verze Pro si letos po fotografické stránce moc nepomohly, to neplatí o těch základních. Ty totiž dostaly větší snímač, přitom loni se snímač zvětšoval také, a to na 1/1,7". Novinka má 1,0µm pixely a rozlišení 48 MPx (verze Pro mají 1,22µm pixely a 1/1,3"), což znamená, že by u iPhonů 15 mělo jít o cca 1/1,58" až 1/1,6" snímač. Novinka umožňuje ukládání snímku v rozlišení 48 MPx i po převzorkování do 24 MPx, které je kompromisem mezi nativním a plně slučovaným 12MPx rozlišením. Objektiv nabídne přepočtených 26 mm a světelnost F1,6. Díky senzoru s vyšším rozlišením se i iPhony 15 dočkaly 12MPx výřezů s 2× zoomem (přepočtených 52 mm). Jde v podstatě o digitální zoom. Jak už je u základních modelů iPhonů zvykem, nativně podporují záznam jen do JPEGu a HEIFu. Na ProRAW musíte zapomenout a RAW bude možný v aplikacích třetích stran. Snímač je mechanicky stabilizovaný a podporuje fázové zaostřování.

Ultra-širokoúhlá kamerka má tradičních 12 MPx a objektiv s 13mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností (120° úhel záběru). Jeho světelnost je F2,4. Oba moduly nabídnou 4K video až do 60 fps, těšit se můžete i na zpomalené Full HD video do frekvence 120 nebo 240 fps. Filmařský režim Cinematic je dostupný až do 4K HDR 30p, akční režim pak do 2.8K 60p. Přední kamerka má 12 MPx a světelnost F1,9, také ona umí 4K záznam až do 60 fps. Slow-motion končí na Full HD při 120 fps. Máme tu i automatické zapínání režimu Portrét.



Oba dva modely mají displej OLED (Super Retina XDR) s kontrastem 2M:1, jasem 1000 nitů (špičkový 1600 nitů, venku až 2000 nitů). V případě menšího iPhonu 15 tu je 6,1" úhlopříčka a rozlišení 2556×1179 pixelů. Telefon měří 147,6×71,6×7,8 mm a váží 171 gramů. Větší iPhone 15 Plus má 6,7" displej s rozlišením 2796×1290 pixelů. Rozměry telefonu pak činí 160,9×77,8×7,8 mm a hmotnost je 201 gramů. Novinkou obou modelů je Dynamic Island.



Telefony mají hliníkovou konstrukci s Ceramic Shield na přední straně a probarevným sklem na zadní. Splňují specifikaci IP68, jsou tedy vodotěsné po dobu 30 minut v hloubce 6 metrů. Máme zde procesor Apple A16 Bionic z loňských iPhonů 14 Pro. Jde o 6jádrové CPU konfigurace 2P+4E, má 5jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Samozřejmostí je podpora 5G sítí (Sub-6GHz), gigabitového LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 i NFC. Konečně se dostalo i na port USB-C, nicméně v tomto případě jde jen o USB 2.0 s max. rychlostí 480 Mbps. Výdrž baterie je 20 až 26 hodin přehrávání videa. Ta podporuje nabití 50 % za 30 minut, bezdrátově pak s výkonem 7,5 W přes Qi (podporuje i Qi2) nebo 15 W přes MagSafe.

Pokud jde o ceny, máme tu pozitivní zprávy. Základní model se 128 GB paměti je za 23.990 Kč, což je o 2.500 Kč méně než loni. 256GB verze vyjde na 26.990 Kč (sleva 3.000 Kč) a 512GB varianta na 32.990 Kč (sleva 3.500 Kč). Verze Plus je o 3.000 Kč dražší než ta základní, což je také menší příplatek než loni, kdy se za větší variantu připlácelo 3.500 Kč.