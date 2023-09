Apple iPhone 15 Pro: 5× zoom pro Max, o více než 10 % nižší ceny

Apple tradičně představuje nové iPhony a nejinak tomu bylo i letos. Máme tu nový iPhone 15 Pro, který přináší několik užitečných novinek, nicméně jak se předpokládalo, pro fotografy toho zas tak moc nového není a V první polovině zářítradičně představuje nové iPhony a nejinak tomu bylo i letos. Máme tu nový, který přináší několik užitečných novinek, nicméně jak se předpokládalo, pro fotografy toho zas tak moc nového není a otázka, zda přeskočit iPhone 15 Pro a počkat na iPhone 16 Pro, tak míří spíše ke kladné odpovědi. To ale neznamená, že by vše zůstalo při starém. Nadále je hlavním snímačem 48MPx model zhruba typu 1/1,3" (2,44µm slučované pixely, 1,22µm v základu). K navýšení rozměrů nedošlo (to se očekává v příští generaci), nicméně 48MPx rozlišení nyní není dostupné jen v ProRAW formátu, ale také v HEIFu. Využijete ho tak i pro běžné focení. iPhone 15 Pro navíc nabídne i slučování nově i do 24MPx rozlišení.

Poklikáním v uživatelském rozhraní na základní režim hlavní kamery se dá přepínat mezi přepočtenými 24 mm, 28 mm a 35 mm. Tato kamerka má nadále světelnost F1,8. Najdeme tu fázové zaostřování a 2. generaci stabilizace. Tento modul nadále podporuje i 12MPx výřez a 2× zoom. Díky systémům AI si fotoaparát sám aktivuje portrétní režim u lidí, psů a koček, takže rozmazání pozadí lze aplikovat na snímky i tehdy, když na tento režim zapomenete.



Ultra-širokoúhlá kamerka byla vylepšena loni, letos se tak v podstatě nic zásadního nezměnilo a nadále je tu cca 1/2,55" čip s 1,4µm pixely a 12MPx rozlišením. Přechod na větší 48MPx snímač se dle zákulisních informací plánuje na příští rok (to ale pochopitelně nelze potvrdit). Světelnost je F2,2, má 13mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost (120° úhel záběru) a stejně jako hlavní kamerka, i tato má 100 % pokrytí pixely s fázovým zaostřováním. Jedno vylepšení tu přece jen je, objektivy kamer dostaly lepší povrchové vrstvy pro eliminaci odlesků a závojů, což se týká i této ultra-širokoúhlé. Ta umožňuje i focení makra.



Nakonec tu máme ještě teleobjektiv. I zde se uniklé informace z předchozích týdnů potvrdily. Základní 6,1" iPhone 15 Pro tak zůstává na 3× zoomu se 77mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností a světelností F2,8. Má 12MPx čip s 1µm pixely, což zhruba odpovídá 1/3,5" až 1/3,6" čipu. Má jen 6% pokrytí pixely s fázovým AF. O něco zajímavější je to u iPhonu 15 Pro Max. Jak se šuškalo, tak se i stalo, a opravdu dostal modul s větším zoomem. Konkrétně jde o 5× zoom (proti hlavnímu senzoru) a nabídne tak 120mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost. Má čtverně zalomenou periskopickou konstrukci, k dispozici je tak i stabilizace. Potěší, že zůstala světelnost F2,8 a dokonce má větší snímač než základní model. Má totiž 12 MPx a větší 1,12µm pixely, což nás dostává na přibližně 1/3,2" snímač. Navíc má fázově ostřicí pixely na 100 % plochy. Zákulisně se šušká, že tento modul by mohl dostat i základní iPhone 16 Pro v příštím roce, kdy se displej nejspíš zvětší na 6,3". Zajímavostí tohoto fotomodulu je navíc i kombinovaná optická a mechanická stabilizace (duální).

Pokud jde o video, maximem je stále 4K video při 60 fps (Action Mode do 2.8K 60p), nicméně ProRes video je nyní také podporováno ve 4K60p místo 4K30p. Slow-motion video je umožněno až do 240 fps, nechybí ani time-lapse (včetně nočního), máme tu nově i Log záznam a splňuje dokonce profesionální standard ACES. Novinkou je tlačítko Action, které nahradilo klasické posuvné tlačítko pro ztišení telefonu. To je nadále možné dlouhým podržením, nicméně stisk je konfigurovatelný a může třeba rychle spustit fotoaparát. Přední kamera má 12 MPx, světelnost F1,9 a podporuje až 4K60p.

iPhone 15 Pro měří 146,6×70,6×8,25 mm a váží jen 187 gramů, což je o 19 gramů méně než loni. Může za to i titanová konstrukce, která zvyšuje pevnost a snižuje hmotnost. Také to umožnilo zmenšit rámečky, takže telefon má také na výšku a šířku o téměř 1 mm menší rozměry. iPhone 15 Pro Max se dostal na 159,9×76,7×8,25 mm a 221 gramů a i zde jde o podobné změny rozměrů a hmotnosti. 6,1" displej má rozlišení 2556×1179 pixelů, 6,7" verze pak 2796×1290 pixelů. Displeje Super Retina XDR nabídnou adaptivní obnovovací frekvenci až 120 Hz a max. špičkový jas 2000 nitů. Opět jde o displeje s Always-On funkcí. Telefony jsou vodotěsné se standardem IP68 (hloubka 6 metrů po dobu 30 minut).

Máme tu nový procesor A17 Pro (nikoli A17 Bionic, jak se čekalo), který má 6 jader CPU v konfiguraci 2P+4E (o 10 % vyšší výkon), 6jádrové GPU (o 20 % vyšší výkon) a 16jádrový Neural Engine (2× výkonnější). Samozřejmostí je podpora 5G datových sítí, gigabitové LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a čip Ultra Wideband v druhé generaci umožňuje např. rychlé vzájemné hledání hodinek Watch a iPhonu. Konečně se dostalo na port USB-C 3 s podporou 10Gbps přenosů. Výdrž zůstala na 23 hodin, resp. 29 hodin přehrávání videa. Podporováno je 30W drátové nabíjení, přes MagSafe pak do 15 W a přes Qi pak do 7,5 W. Zapracovalo se také na snadné opravitelnosti telefonu.



Velmi pozitivní zprávou je i to, že navzdory zvěstem o zdražení o 100, ne-li o 200 USD, zůstala americká cena stejná, a ta česká díky lepšímu kurzu dolaru opětovně výrazně klesla. iPhone 15 Pro tak ve 128GB verzi začíná na 29.990 Kč s DPH (to je o 3500 Kč méně než loni), za 256GB verzi dáte 32.990 Kč (-4000 Kč), 512GB varianta vyjde na 38.990 Kč (-4500 Kč) a 1TB varianta je nyní za 44.990 Kč (-5000 Kč). iPhone 15 Pro Max nyní začíná až na 256GB kapacitě, která je od 35.990 Kč (příplatek za Max je tak 3000 místo 3500 Kč), a je tak dokonce o tisícovku levnější než loňský 6,1" iPhone 14 Pro 256GB.