Přeskočit Apple iPhone 15 Pro? Nový iPhone 16 Pro má dostat 48 MPx ultra-širokáč

Znáte to. Vyjde nový produkt a uvažujete, zda ho koupit, nebo počkat na další generaci, která by opět měla být o něco lepší. Různé zákulisní informace (tzv. rumors) této situací nijak nepomáhají, obvykle ji dost komplikují. To je i případ iPhonů 15 Pro a 16 Pro. Ten první by se měl představit za několik týdnů (patrně 12. nebo 13. září), ten druhý pak o rok později. Zatímco úplně jistě nevíme ani to, jak bude vypadat letošní novinka, máme o ní hodně náznaků (velmi pravděpodobných hraničících s jistotou) a hodně zákulisních informací už máme dokonce i o té následující. Nově se totiž dozvídáme další detaily o iPhonech pro rok 2024 a vyvstává tak otázka, zda čekat nebo nečekat ještě jeden rok. Z fotografického hlediska by to totiž pro mnohé mohlo mít smysl. Co se tedy proslýchá?



Hovoří se o tom, že letošní iPhony 15 Pro zůstanou na 48MPx čipu pro hlavní fotoaparát, nicméně iPhony 16 Pro by měly tento snímač mít s ještě větší úhlopříčkou. Zatímco dnes tu máme 1/1,28" čip, iPhone 16 Pro možná dostane 1/1,14" snímač. Navíc by mělo jít o docela revoluční snímač Exmor T, jehož menší verzi známe z telefonu Xperia 1 V . Ten by měl mít výrazně menší šum a vyšší dynamický rozsah z jediné expozice, což se hodí i pro video. Už také víme, že zatímco letošní iPhone 15 Pro by měl zůstat na 77mm teleobjektivu u menší 6,1" verze, Pro Max by měl dostat periskopický objektiv okolo 150 mm. Jenže iPhone 16 Pro by měl do menší verze přinést onen 150mm teleobjektiv a Pro Max by si měl troufnout dokonce na 300 mm . Pro některé bohužel, pro některé bohudík, by u iPhone 16 Pro měly displeje povyrůst v obou variantách asi o 0,1-0,2" (z 6,1" asi na 6,2-6,3" u 16 Pro a z 6,7" na 6,8-6,9" u 16 Pro Max).

Toto jsou ale víceméně již známé věci, resp. se o nich mluví už nějakou dobu. Další novou informací je to, že iPhone 16 Pro by měl získat významnou vzpruhu i pro ultra-širokoúhlou kamerku, která by se z 12 MPx měla dostat na 48 MPx. Zda bude snímač i větší, to netušíme, je to ale pravděpodobné. Další novinkou je i to, že iPhony 16 Pro by měly dostat podporu pro Wi-Fi 7, která by měla nabídnout bezdrátové přenosy o rychlosti až okolo 40 Gbps.

Nyní je tak otázkou, čekat nebo nečekat? Zatím to totiž vypadá, že iPhony 15 Pro nějaké zásadní fotografické novinky nepřinesou, zatímco iPhony 16 Pro budou docela výrazně lepší. Pokud o iPhonu 15 Pro uvažujete, budete mít asi těžké rozhodování. Ještě připomeňme, že nová řada by měla dostat základní úložiště o kapacitě 256 GB místo 128 GB, ale také se očekává zdražení.