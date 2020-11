Apple ProRAW v nových iPhonech bude 12bitový se 14EV DR

µ m pixely. Mimo to ale iPhony 12 řady Pro dostanou také nový formát Apple ProRAW. Naznačuje tak betaverze operačního systému Apple iOS 14.3. Mělo by jít o 12bitové soubory DNG, které mají být schopny pobrat až 14 EV dynamického rozsahu, přičemž velikost souboru by se měla v průměru pohybovat lehce nad 25 MB na snímek. Připomeňme, že Adobe už nějakou dobu nabízí 16bitové RAWy v rámci aplikace Mobilní fotografie je stále kvalitnější a své k tomu chce říci i Apple. Ten u iPhonu 12 Pro Max zvětšil snímač, který má 12 MPx a 1,7m pixely. Mimo to ale iPhony 12 řady Pro dostanou také nový formát. Naznačuje tak betaverze operačního systému Apple iOS 14.3. Mělo by jít o 12bitové soubory DNG, které mají být schopny pobrat až 14 EV dynamického rozsahu, přičemž velikost souboru by se měla v průměru pohybovat lehce nad 25 MB na snímek. Připomeňme, že Adobe už nějakou dobu nabízí 16bitové RAWy v rámci aplikace Lightroom Mobile

V případě Applu má jít o snímky, které využijí vysokou rychlost snímačů, inteligentní slučování a zpracování různých expozic, a to vše vyústí ve vytvoření DNG souboru, který má široký dynamický rozsah i nižší šum. Díky tomu má být vhodný pro další úpravy s bohatými rezervami. Jde o DNG, takže se soubory bude umět pracovat každá aplikace, která je podporuje (ještě lépe poté, co zapracuje profily pro nové iPhony). V aplikaci Fotky od Applu budou mít takové snímky štítek "RAW" podobně, jako to dnes mají např. "HDR" soubory. V náhledu bude zobrazen JPEG, při úpravách se ale bude pracovat s RAWem. Úpravy RAWů v aplikaci by měly být nedestruktivní.



Smůlou pro mnohé je, že ProRAW má podporovat jen iPhone 12 Pro a Pro Max. Slabší modely iPhone 12 a 12 mini si musí nechat zajít chuť podobně jako starší modely. Pro ProRAW zatím není dostupné API, takže k němu nemají přístup aplikace třetích stran. To se ale může v budoucnu změnit.

