Astrhori představuje objektivy 12mm f/2.8 Fisheye a 18mm f/8.0 Shift

V nabídce značkyse objevují další zajímavé objektivy. Nedávno to byl objektiv typu sonda , nyní tu máme dvě novinky. Začneme tou tradičnější, a to rybím okem. Tento objektiv je určen pro full frame CSC Nikon Z, Sony E/FE, L-Mount a Canon RF, nicméně nasadit půjde i Fujifilm GF. Na FF čipech má nabídnout 185° úhel záběru bez vinětace. Skládá se z 11 členů v 8 skupinách. Irisová clona má 5 lamel a rozsah od F2,8 do F16 (po 1EV krocích). Zaostřovat lze pak manuálně od 20 cm. Objektiv má povrchové vrstvy pro minimalizaci odlesků a váží 757,5 gramu (to se bude jistě lišit dle bajonetu). Přepočtená cena je 6000 Kč.