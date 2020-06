Bezplatný Adobe Photoshop Camera je tady s AI a působivými efekty

Adobe rozšiřuje nabídku svých mobilních aplikací o Photoshop Camera pro Společnostrozšiřuje nabídku svých mobilních aplikací opro iOS Android , kterou oznámila v listopadu loňského roku . Tato aplikace slouží k pořizování fotografií a základním úpravám. Nejde však jen o klasický kontrast, jas a podobné, ale především o speciální efekty, se kterými pomáhá systém umělé inteligence Adobe Sensei. Najdete zde podobné efekty jako např. u Instagramu a jiných aplikací sociálních sítí, lákadlem ale mají být především ty pokročilejší, které díky AI dokáží lokalizovat objekty ve scéně, ze dne udělat noc s měsícem, předělat snímek na kresbu, nahradit oblohu a mnoho dalšího.

Aplikace je zdarma, její účel je ale jasný a potvrzuje ho i samotný Adobe. Cílem je získat pro ekosystém aplikací Adobe nové uživatele. A i zde jde o několik proudů najednou. Jednak je to samotná aplikace Photoshop Camera, jenže ta to bude mít vedle aplikací samotných sociálních sítí těžké. Adobe však věří, že se mu podaří upíchnout jeho efekty do těchto aplikací třetích stran, čímž zvýší povědomí o svých službách. V podstatě taková reklama vedoucí k tomu, aby získal více zákazníků pro Creative Cloud.

