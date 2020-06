Bojkot Shutterstocku: zatím zmizelo zhruba 2 % snímků

Shutterstock, která je pro mnohé tou nejvýdělečnější, totiž

Počátkem června se mnoha fotografům doslova zhroutil svět. Fotobanka, která je pro mnohé tou nejvýdělečnější, totiž oznámila změnu provizí . I když mnozí předpovídali pád na čtvrtinu, faktem je, že to jsou nejhorší možné případy u některých snímků a v některých případech mohou dostat i více. Propočty nicméně ukazovaly, že by se většina fotografů měla dočkat zhruba třetinového propadu (u nejhorších až okolo 40 %, u nejlepších spíše jen kolem 10 %). Není tak divu, že se spustila iniciativa #BoycottShutterstock a fotografové začali deaktivovat nebo rovnou mazat svá portfolia. Na období 15. až 21. června byla ohlášena druhá vlna bojkotu, kdy mají fotografové deaktivovat své fotky, ilustrace a videa.

Před vyhlášením nové struktury provizí měla databáze Shutterstocku maximálně zhruba 326,3 milionu fotografií (okolo 29. května). Postupně se snižovala na zhruba 323 milionů a nyní je v druhé fázi bojkotu 321,3 milionů. To je pokles o 1,5 %. Nicméně toto číslo platí i po započítání nových snímků, tedy počet smazaných snímků byl značně vyšší. Nových snímků dosud přibývalo něco přes 1,2 milionu týdně, takže bez bojkotu se dá předpokládat, že by nynější počet měl být asi okolo 329,5 milionu.

To tedy znamená, že databáze Shutterstocku je zhruba o 2,5 % menší, než by byla bez bojkotu. Zda je to hodně nebo málo, to už nechám na vás, osobně jsem čekal menší pokles. Mnohem výraznější je ale pokles v počtu nových snímků. Tam jde vidět, že mnoho fotografů sice stále nechává své portfolio na fotobance, ale už na ni přestalo nahrávat. Nyní se totiž nahrává méně než milion fotek týdně, což je pokles o více než 20 %.



A jak výrazné jsou poklesy? To pochopitelně závisí na konkrétních úrovních před a po. Např. u středních fotografů přecházejících ze staré úrovně 3 na novou úroveň 4 je pokles téměř 50 % u předplatného a přes 10 % u On Demand fotografií, což je opravdu hodně. V průměru to tak dělá skutečně přibližně 30% pokles, který docela odpovídá očekáváním.

