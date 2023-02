Canon by měl 8. února představit nové fotoaparáty EOS R50 a EOS R8

Na Internetu se objevil teaser společnosti, který láká na uvedení fotografických novinek už za dva dny, 8. února. Jedním z nich by mělo být APS-C tělo, jehož cena má činit 679 USD. Zde připomeňme, že EOS R10 je oficiálně za 979 USD (po slevách za 879 USD), takže EOS R50 má mířit výrazně pod něj. Zatímco fotoaparát EOS R10 dnes jako tělo vyjde na 22.800 Kč s DPH, u EOS R50 bychom ve světle těchto čísel mohli očekávat zhruba 17 tisíc Kč. V setu má být s objektivy RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM a novým RF-S 55-210mm f/5-7.1 IS STM, který by měl být také představen za dva dny.