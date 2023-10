Canon EOS M je nyní oficiálně mrtev

nikdy nekladl moc důraz na vývoj APS-C CSC fotoaparátůa po uvedení full frame přístrojů s bajonetem RF začalo být jasné, že dříve nebo později přijde konec tohoto systému. Tak se nyní i děje. Poté, co se pro něj už pár let nic nového nepředstavilo a před půl rokem bylo oznámeno, že končí výroba objektivů až na 5 výjimek , tu máme oznámení o definitivním konci systému. Fotoaparáty a objektivy k nim postupně mizí z webových stránek společnosti (v ČR jsou nicméně ještě stále vedeny jako aktivní) a dostávají se do kategorie ukončených produktů. Doba ukončení se může mezi jednotlivými lokálními trhy lišit.