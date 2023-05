Canon ukončil výrobu dalších 2 objektivů EF-M, zbývá už jen 5

Společnost Canon v případě APS-C bezzrcadlovek začínala se systémem EOS M a bajonetem EF-M, nicméně po přechodu na full frame EOS R a bajonet RF začalo být nepraktické mít dva rozdílné bezzrcadlové systémy. Stalo se tak to, co mnozí očekávali, příchod APS-C objektivů na systém EOS R. Máme tu tak nové objektivy RF-S a APS-C těla fotoaparátů s tímto bajonetem. To současně znamená postupný útlum výroby produktů pro systém EOS M.

Nabídka objektivů se tímto ztenčuje a přichází o dva objektivy s delšími ohniskovými vzdálenostmi, telezoom EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM a ultrazoom EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM. Nynější nabídka objektivů tak čítá už jen pět modelů (ona ale nikdy nebyla příliš bohatá) a "nejdelší" objektiv má 45mm ohniskovou vzdálenost:



Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM

Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

Canon EF-M 22mm f/2 STM

Canon EF-M 28mm f/3.5 IS STM

Canon EF-M 32mm f/1.4 STM