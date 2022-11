Canon EOS R6 Mark II přináší 40fps snímání i Canon Log 3

Canon dnes představila full frame CSC fotoaparát EOS R6 Mark II. Nahrazuje původní

Společnostdnes představila full frame CSC fotoaparát. Nahrazuje původní EOS R6 a přidává několik užitečných vylepšení. Máme zde snímač CMOS s rozměry 35,9×23,9 mm, jehož rozlišení vzrostlo z cca 21,4 na 25,6 MPx (efektivně pak z 20,1 na 24,2 MPx). Těšit se můžete na velmi účinnou mechanickou stabilizaci, která v duální verzi (s opticky stabilizovaným objektivem) může dosáhnout až 8EV účinku. Obraz zpracovává procesor DIGIC X.

Najdeme tu fázový autofokus Dual Pixel CMOS AF II s citlivostí už od -6,5 EV. S využitím systémů AI dokáže detekovat lidi i různá vozidla (auta a motorky, letadla i vlaky) a zvířata (psy, kočky, ptáky a nyní i koně, přičemž rozpozná i zebry). Pokud jde o expozici, máme zde typické expoziční režimy (automatika, priorita clony, času a manuál). Expoziční časy jsou od 1/8000 sekundy do 30 sekund s mechanickou závěrkou, nicméně při použití plně elektronické lze jít už na 1/16000 sekundy. Citlivosti mají rozsah ISO 100 až 102400, v režimu rozšíření ISO 50 až 204800. Nechybí korekce expozice (+/-3EV) a expoziční bracketing (+/-3EV), přičemž obě tyto funkce lze kombinovat. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy (1/250 sekundy s elektronickou první lamelou).

Fotoaparát podporuje 12fps sekvenční snímání s mechanickou závěrkou (buffer na 1000+ JPEGů, 110 RAWů, 1000 C-RAWů). S elektronickou závěrkou lze dosáhnout až 40 fps (buffer na 190 JPEGů, 75 RAWů nebo 140 C-RAWů). Možný je i 30fps záznam s pamětí na 0,3 nebo 0,5 sekundy před domáčknutím spouště. Podporovány jsou JPEGy, 10bitové HEIFy nebo 14bitové RAWy (příp. komprimované C-RAWy).

Pokud jde o video, máme tu podporu UHD 4K videa (3840×2160 pixelů) max. při 59,94p s datovým tokem do 230 Mbps ve formátu H.264. V případě využití Canon Log nebo HDR PQ se tok zvyšuje až na 340 Mbps a použit je kodek H.265. Full HD video je ve slow-motion podporováno až do frekvence 180 fps (přesněji 179,82p) s tokem do 270 Mbps. Fotoaparát podporuje kódování 4:2:0 8bit i 4:2:2 10bit. Pokud využijete externí záznam přes HDMI (do Atomos Ninja V+), pak dostanete dokonce 6K60p ProResRAW. Potěší i absence 30minutového limitu natáčení (vhodné např. pro konference, interview nebo představení).



EOS R6 Mark II má 0,5" hledáček OLED s rozlišením 3,69 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů). Má 100% pokrytí a 0,76× zvětšení. Obnovovací frekvence může být 60 nebo 120 fps. Hlavní displej je 3,0" LCD s rozlišením 1,62 mil. bodů, pochopitelně je dotykový a potěší i plná polohovatelnost. Máme tu rozhraní USB-C 3.2 Gen2 s podporou UVC/UAC (užitečné pro funkci webkamery), bezdrátové rozhraní Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.0, micro HDMI (typ D), jacky pro externí mikrofon i sluchátka a vstup E3 pro dálkové ovládání.