Canon konečně otevírá bajonet RF, Sigma a Tamron pro něj oznamují své objektivy

se dlouho vytýkalo, že je jeho bezzrcadlovkový bajonet RF uzavřen a nedovoluje jiným společnostem vyrábět pro něj objektivy. Lépe řečeno nedovoloval pro něj vyrábět objektivy s autofokusem, což vyšlo naplno najevo loni v záležitosti se společností Viltrox . Od té doby se ale ledy pohnuly a Canon se nechal slyšet, že objektivy s autofokusem pro Canon RF od třetích stran nevylučuje a bude je posuzovat případ od případu. To se nyní i děje. Jak společnost Sigma, tak i Tamron totiž nyní oznamují, že získaly licenci od Canonu pro výrobu takových objektivů a ihned také přidaly seznam připravovaných objektivů.

Pokud ale máte full frame Canon řady EOS R, budete asi zklamáni. Oba výrobci totiž uvedou jen objektivy pro systémy APS-C. Je tak možné, že licenci dostali jen na cropovaná těla, ale nikoli na full frame. Podporováno bude průběžné zaostřování, korekce aberací v těle i spolupráce s mechanickou stabilizací v tělech fotoaparátů. Sigma by tak v červenci měla uvést objektiv 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary. Další objektivy na sebe ale nechají čekat déle, a to nejdříve na podzim 2024 nebo na ještě později. Konkrétně jde o modely:

10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary

16mm F1.4 DC DN | Contemporary

23mm F1.4 DC DN | Contemporary

30mm F1.4 DC DN | Contemporary

56mm F1.4 DC DN | Contemporar

Pokud jde o společnost Tamron, v jejím případě půjde prozatím jen o jeden jediný objektiv, a to ultra-širokoúhlý zoom 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060). U něj víme jen to, že bude představen v průběhu roku 2024. Všechno to jsou objektivy, které už známe z verzí pro jiné systémy.