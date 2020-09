Canon odmítá nařčení, že úmyslně zhoršuje fotoaparáty, jako konspiraci

Server Cine5D udělal rozhovor s produktovým manažerem Canonu Europe. Tím byl Katsuyuki Nagai-san a v interview objevily nejen zmínky na průlomové fotoaparáty v souvislosti s natáčením videa, ale také byly probrány vlastnosti nových CSC fotoaparátů EOS R5 a R6. Zajímavostí je především vyjádření ohledně nařčení ze záměrného zhoršování fotoaparátů, čímž má Canon dle uživatelů (ale ještě více dle internetových diskutérů) tlačit zákazníky ke koupit mnohem dražší kamer systému Cinema EOS.

Nagai-san tohle odmítá a říká, že jde o tradiční konspirační názory, kterých už slyšel hodně. Podle něj hlavními faktory, které ovlivňují schopnosti přístrojů, jsou založeny na komponentech, které ovlivňují výslednou cenu. Těmi mohou být rozlišení EVF (tento argument právě u EOS R5 nedává moc smysl), může jít o větší buffery, rychlejší procesory, sběrnice paměťových karet a podobně. Tyto funkce jsou vybrány podle toho, co by mohl potřebovat typický zákazník produktu v dané cenové hladině. Také vysvětluje, proč jsou některé fotoaparáty jednodušší. Typický zákazník by nemusel uvítat spoustu položek v menu, což se týká především kompaktů. Přesto přiznává, že v Canonu naslouchají odezvě od zákazníků, což může znamenat, že přijde podpora věcí, které fotoaparáty nedostaly při uvedení na trh a jsou žádány. Tak uvidíme, co vše se objeví v dalších firmwarech EOSu R5 a R6.



Dalším tématem bylo "přehřívání" fotoaparátů EOS R5 a R6. Podle Nagai-sana byly limity nahrávání použity zejména ze dvou důvodů. Jedním z nich jsou nízkoteplotní popáleniny, které by mohly vzniknout dlouhodobým držením velmi teplého objektu. Druhým je pochopitelně ochrana interních komponent. Přesto byly s novým firmwarem tyto limity mírně prodlouženy. Někteří lidí, kteří se problematice věnovali, tvrdí, že sálání tepla je u EOS R5 negativně ovlivněno jednou pozitivní funkcí, vodě odolností (utěsnění) těla.

